Economia Tocantins fecha agosto com saldo positivo de cerca de 2 mil postos de empregos Estado está em 7º lugar das unidades federativas que mais geraram empregos

O Tocantins fechou agosto com saldo positivo de 2.040 postos de trabalho, com diferença de 5.822 admitidos e 3.782 desligados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) publicado nesta semana e enviados pela Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas). Conforme a Secretaria do Trabalho, de janeiro a agosto desse ...