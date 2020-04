Economia Tocantins expande exportações agropecuárias e supera marca dos 34% no primeiro trimestre de 2020 Crescimento foi puxado pelas exportações de soja, carne bovina e milho, que para a safra 2019/2020 deve ter um aumento de 11,8% na área plantada e 1,5% na produção

As exportações agropecuárias no Tocantins continuam em expansão chegando a ser 34,4% superiores às do ano passado, conforme o Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior (MDIC). O percentual superior compara exportações no primeiro trimestre de 2020 com as do mesmo período de 2019 Para a gestão estadual, esse dado confirma o potencial do agronegócio na agr...