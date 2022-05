Economia Tocantins deve colher 2.418,87 mil toneladas de cana-de-açúcar, 4,7 % a mais que na safra passada Operações de colheita no Tocantins começaram em abril e devem se estender até novembro de 2022

A primeira estimativa da safra de cana-de-açúcar 2022/23, divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indica que as lavouras no Tocantins se encontram em bom estado devido ao bom volume de chuvas registrado no estado entre os meses de janeiro e março deste ano. Além do cenário climático favorável, a intenção inicial é de aumento na área em produção, se c...