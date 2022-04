Economia Tocantins conta com 440 estabelecimentos aquícolas, sendo que 422 são voltados para a piscicultura Dados da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Conab, mostram ainda que quase 60 % dos pescadores profissionais registrados no estado são do sexo masculino

O Brasil é um dos principais produtores de peixe, ocupando a 13ª colocação no ranking mundial. De acordo com o Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira (SisRGP) da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no ano passado, registraram-se 34.354 estabelecimentos aquícolas, distribuídos nas Unidades d...