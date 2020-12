Economia Tocantins confirma mais um caso de mormo e soma 11 focos com 14 animais infectados em 2020 Novo registro confirmado é de uma propriedade rural em Filadélfia, que já está interditada; o animal será sacrificado na próxima semana

O município de Filadélfia tem mais um caso de mormo em equídeo confirmado neste ano de 2020. A confirmação da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) ocorreu nesta sexta-feira, 15, e com mais esse registro, o Tocantins tem 11 focos da doença com 14 animais infectados. Conforme a Adapec, a propriedade rural com a confirmação está interditada e o animal, que testou...