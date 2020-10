Economia Tocantins antecipa pagamento em comemoração ao Dia do Servidor Público, segundo a Sefaz Medida injeta R$ 187.796.617,81 no mercado para o pagamento do salário de 50.732 servidores

O Governo do Tocantins antecipou o pagamento dos servidores estaduais nesta quarta-feira, 28 de outubro, data alusiva ao Dia do Servidor Público. A medida injeta R$ 187.796.617,81 no mercado para o pagamento do salário de 50.732 servidores. Os pagamentos são referentes à folha de outubro e , segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento, o dinheiro já est...