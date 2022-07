Economia Tocantins abre semestre na 2ª posição no ranking nacional de queimadas Estado registra 3,1 mil focos de queimadas de janeiro a junho, 32% a mais que no ano passado e só perde para Mato Grosso; o município com mais foco é Lagoa da Confusão

O Tocantins é o 2º colocado no ranking nacional de queimadas, com 3.104 focos registrados entre 1º de janeiro e 6º de julho de 2022, segundo os dados compilados pelo JTo no portal do INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais). O dado representa 12,5% de todos os focos registrados até agora pelo órgão por satélite. O líder é o Mato Grosso, com 7.220 focos e corr...