Economia Tocantins é o terceiro no ranking da região norte que mais criou empregos em julho Na Capital, inauguração do Assaí Atacadista nesta terça-feira, 30, gerou mais de 500 empregos diretos e indiretos

De acordo com dados do Novo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Tocantins gerou em julho, 2.527 novos postos formais de trabalho e é o terceiro estado da região norte que mais criou empregos no sétimo mês do ano. Dos sete estados da região, apenas o Pará, com 5.951 novas vagas, e o Amazonas, com 3.620, superaram o Tocantins. A expansão de emp...