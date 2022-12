Economia Tocantins é o terceiro estado da região norte com maior número de beneficiados pelo Auxílio Brasil Em novembro, foram 160.634 famílias atendidas pelo programa, segundo dados do Ministério da Cidadania

O estado de Tocantins é o terceiro da região norte com o maior número de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil. Em novembro, foram 160.634 famílias atendidas pelo programa Auxílio Brasil, segundo dados do Ministério da Cidadania. Na região norte, o estado fica atrás apenas dos estados do Pará (1.358.576) e Amazonas (620.607). O estado registra média de R$ 609,00...