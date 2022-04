Economia Tocantins é o segundo estado do País com melhor desempenho do PIB na pandemia Pesquisa identificou que estados atrelados ao agronegócio tendem a apresentar as altas mais intensas do PIB no acumulado, como o caso do Tocantins

O Produto Interno Bruto (PIB) do Tocantins neste ano deve ter desempenho superior à média nacional, é o que aponta um levantamento divulgado pela Folha de S. Paulo, com base em projeções da MB Associados. No recorte específico do ano de 2022, a pesquisa apontou que a maior alta prevista é de 1,7%, após projeções de recuo de 1,6% em 2020 e de avanço de 4,6% em 202...