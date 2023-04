Com 1.821 vagas, o Tocantins ocupa a segunda posição entre os estados da região norte que mais gerou emprego com carteira assinada em março. No total, foram 11.547 contratações e 9.726 demissões. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na quinta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O estado possui o saldo de 4.856 vagas criadas no primeiro trimestre. As cidades tocantinenses que mais geraram empregos em março foram Palmas (508), Araguaína (378) e Araguatins (184).

A pesquisa mostra que os setores de atividade econômica de serviços, construção e comércio foram os maiores responsáveis pelo crescimento do número de contratações no estado, em março.

Os homens ocuparam 69,74% das vagas, enquanto as mulheres ficaram com 30,26% do total de empregos criados. Por idade, o maior saldo de vagas ficou entre as pessoas de 18 a 24 anos e, por escolaridade, a maioria dos postos de trabalho foi ocupada por quem tinha ensino médio completo.

Brasil

Com saldo positivo de 195 mil vagas no mês, o Brasil alcançou estoque de 42,97 milhões de vagas formais ativas. Os empregos criados em março de 2023 representam quase o dobro de postos gerados em março de 2022, mês que fechou com saldo positivo de 98.786 no país. No acumulado do ano, entre janeiro e março, o saldo ficou positivo em 526.173 postos formais.