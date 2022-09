Economia Tocantins é o 2º da região norte em produção agrícola e se mantém em 11º no ranking geral Soja é responsável por mais da metade da produção agrícola no Tocantins e valor do grão tem salto de 107%

O Tocantins é o segundo estado na região com maior produção agrícola, atrás apenas do Pará. A nível nacional, o Estado se mantém em 11º lugar em nível nacional, é o que mostra a pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) 2021, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na última quinta-feira, 15. O valor da produção agrícola no Tocant...