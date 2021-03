Economia Tocantins é o 2ª colocado no Norte em geração de empregos e tem crescimento de 0,75% em um ano Somente em janeiro de 2021, o saldo positivo foi de 1.391 novos postos

O Tocantins é o segundo colocado no ranking dos estados da região Norte em geração de empregos, conforme os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e compilados pela Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social (Setas). Esses números são referentes ao mercado formal no período de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, divulgados n...