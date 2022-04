Economia Tocantins é o único estado com redução nas vendas do comércio varejista, com -3,7% Dados do IBGE mostram que no país as vendas crescem em 26 unidades da federação na comparação com janeiro

As vendas do comércio varejista cresceram em 26 dos 27 Estados, a exceção é o Tocantins. O Estado teve um resultado negativo com queda de -3,7% no número de vendas de janeiro a fevereiro de 2022, na série com ajuste sazonal, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 13. Conforme os dados do IBG...