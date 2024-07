Economia Tocantinenses vão ter aumento de preços em postos de combustíveis e revendedoras de gás de cozinha Procon Tocantins afirma que iniciou monitoramento para evitar reajuste desproporcional. Sindicato dos Revendedores de Combustíveis ressalta que os postos já vinham tendo aumentos constantes

Consumidores do Tocantins podem preparar o bolso para reajustes nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha a partir desta quarta-feira (10), após o anúncio feito pela empresa Petróleo Brasileiro (Petrobras) no início desta semana de que ajustaria, a partir desta terça-feira (9), os seus preços de vendas às distribuidoras. Segundo a Petrobras, este é o primeir...