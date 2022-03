Economia Tocantinenses e paraenses vão ao encontro do presidente pedir ponte sobre o Rio Araguaia, em Caseara Prefeitos de cidades do Pará, Tocantins e Mato Grosso querem entregar demandas da região a Jair Bolsonaro nesta terça-feira, 23

A agenda o presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira, 22, em Araguaína, Xambioá e Porto Nacional levou representantes políticos, classistas e empresários do Tocantins, Pará e Mato Grosso a se mobilizar para tentar reivindicar do político a construção de uma ponte sobre o rio Araguaia, interligando as regiões centro-oeste do Tocantins, sudeste do Pará e nordeste d...