TO tem saldo de 1.658 novas vagas e é o 4º na região Norte em geração de empregos formais

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho aponta que o Tocantins é o quarto na região Norte do país no número de novas vagas de emprego geradas no mês de fevereiro. Com 9.494 admissões e 7.836 desligamentos, o estado apresentou saldo de 1.658 novas vagas geradas, resultando em uma variação relativa de 0,83%. No acumul...