TO sofre queda de 0,5% no volume de serviços, mas avança 21,5% em relação ao mesmo período de 2020

O volume de serviços no Tocantins teve mais uma queda (- 0,5%) em agosto. Nos meses de junho e julho, as variações eram de -3,1 % e -0,1 %, respectivamente. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), que considera as empresas que desempenham como principal atividade u...