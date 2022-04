Economia TO registra 1,5 mil novos empregos em março, menos que em fevereiro, mas 46% a mais que ano passado Estado teve 10.020 admissões e 8.465 desligamentos e está em 3º lugar no ranking de admissões na região Norte

O Tocantins registrou o saldo positivo de 1.555 novos empregos gerados no mês de março de 2022. O número é um pouco menor que no mês de fevereiro, quando eram 1.658 novas vagas geradas. Se a comparação é com o mesmo período do ano passado, existe um crescimento de 46,28%. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério d...