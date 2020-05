Economia TO reforça que Parques Estaduais continuam fechados e reabertura do Jalapão segue em estudo Nota reforça fechamento por tempo indeterminado após informações não oficiais se supostas medidas de retomada das atividades terem sido divulgadas

Após circularem informações falsas que as atividades turísticas no Parque Estadual do Jalapão teria reaberto, o Governo do Tocantins divulgou uma nota que informa que os atrativos continuam fechados por tempo indeterminado. A gestão reforça que esse materiais não são oficiais e não divulgou nenhum protocolo para a retomada. Conforme o Estado, segue a medida...