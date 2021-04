Economia TO cria 1,4 mil vagas de emprego e tem maior variação do Norte em março, mês de medidas sanitárias Março registrou criação de novos postos de trabalho formal em 22 unidades da federação, além do Distrito Federal

Foram criadas 184.140 vagas com carteira assinada no país em março, apesar do agravamento da pandemia e implementação de medidas de restrição a algumas atividades econômicas no mês. Somente no Tocantins, no mês passado houve 6.825 admitidos e 5.417 demitidos, o que resultou no salto de 1.408 vagas novas de emprego. Esses números são do Cadastro Geral de Empregados e D...