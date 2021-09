A rede social TikTok anunciou nesta terça-feira (28) que irá trazer para o Brasil nas próximas semanas a plataforma Creator Marketplace, para que marcas se conectem a produtores de conteúdo.

A empresa afirma que o serviço irá ajudar as empresas a localizar criadores alinhados a seus valores.

O lançamento vem junto a uma série de novos serviços para empresas lançados pela rede social chinesa, entre eles a possibilidade de que marcas postem resumos de campanhas abertas para engajar os criadores de conteúdo interessados, ferramentas para que os criadores marquem e divulguem vídeos publicitários das empresas e também páginas para empresas que carregam mais rápido.

Em seu anúncio, a empresa afirmou que as marcas se tornaram "uma parte divertida" da experiência do TikTok. Também diz que a comunidade dos usuários gosta de se envolver com as marcas que ama.

A companhia já oferece em outros mercados outras ferramentas para negócios, entre elas a possibilidade de fazer eventos de live commerce, compartilhando links para produtos em tempo real, upload de produtos e gerenciamento de entregas.

Nesta segunda, a rede divulgou que alcançou a marca de 1 bilhão de usuários ativos por mês no mundo em meados do ano --um crescimento de 45% desde julho de 2020.

Estados Unidos, Europa, Brasil, Sudeste Asiático são os maiores mercados da plataforma, afirmou a empresa à Reuters.