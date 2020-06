Economia Thiago Pereira Dourado é nomeado como o novo secretário de Agricultura do Tocantins Ele ficará interinamente no Ruraltins até que outro nome seja indicado para comandar o Instituto

O Governo do Tocantins nomeou Thiago Pereira Dourado como o novo secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro). Esse ato de nomeação está publicado no Diário Oficial do Tocantins desta quarta-feira, 24. No mesmo Diário, o governador, Mauro Carlesse, mantém interinamente Dourado a frente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Rural...