A reportagem Empreendedorismo na terceira idade: experiência e determinação impulsionam os idosos no Tocantins publicada pelo Jto em maio deste ano ganhou em primeiro lugar categoria jornalismo em texto na 10ª edição da etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), na noite de quinta-feira, 31, no Sebrae Tocantins, em Palmas.

A matéria é uma colaboração especial da jornalista Fernanda Mendonça para o veículo, no qual trabalhou como repórter e coordenadora. "Estou imensamente feliz com a conquista. Como jornalista, gosto de ouvir e contar histórias, de mostrar como cada um vem fazendo a diferença na vida das pessoas. A ideia de falar sobre o empreendedorismo na terceira idade surgiu após observar exemplos próximos de mim e perceber o quanto esta força de trabalho produz, emprega e faz a economia girar'.

O Estado ficou em 2° lugar com o maior número de inscrições na região norte, com a submissão de 101 trabalhos, divididos entre as categorias de vídeo, texto, áudio e fotojornalismo.

Segundo a assessoria, o superintendente do Sebrae Tocantins, Rérison Antônio Castro, informou por meio de assessoria que esta edição comemorativa dos 10 anos do prêmio entrou para a história da etapa estadual no Tocantins. “Essa é a primeira vez que premiamos 38 mil reais e todos os trabalhos que concorreram à premiação, de certa forma, deram voz ao empreendedorismo tocantinense".

A etapa nacional que está prevista para ocorrer em novembro deste ano, os primeiros colocados em cada categoria receberão notebooks. Entre eles, será escolhido o vencedor do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, que levará um celular de última geração. Haverá também a premiação especial Empreendedorismo Social, para o melhor conteúdo que aborde o tema.

Confira os vencedores

Categoria Jornalismo em Texto

1° Lugar: Fernanda Mendonça

Trabalho: Empreendedorismo na terceira idade: experiência e determinação impulsionam os idosos no Tocantins

Veículo: Jornal do Tocantins

2° Lugar: Patrícia Lauris

Trabalho: Pequenos na produção e grandes nas vendas: produtores apostam em capacitação para ampliar negócios

Veículo: G1 Tocantins

3° Lugar: Jesana de Jesus

Trabalho: De brinquedos eróticos a spa e quarto romântico: mercado inova e esquenta vendas no Dia dos Namorados

Veículo: G1 Tocantins

Categoria Jornalismo em Vídeo

1° Lugar: Caio Beiral

Trabalho: Faturamento tá on! O celular como arma poderosa para os pequenos negócios no Tocantins

Veículo: TV Jovem - Record TV

2° Lugar: Cíntia Portilho

Trabalho: Empreendedorismo no Campo

Veículo: TV Anhanguera

3° Lugar: Matheus Dias

Trabalho: Empreendedorismo que transforma: simples ideias que mudam vidas

Veículo: TV Jovem - Record TV

Categoria Jornalismo em Áudio

1° Lugar: Chayla Félix

Trabalho: Cervejas artesanais: impulsionando o crescimento do mercado de bebidas e fortalecendo a economia no Tocantins

Veículo: Rádio Jovem FM

2° Lugar: Philipe Ramos

Trabalho: O importante papel da cultura para o desenvolvimento econômico do Tocantins

Veículo: Boto Fé Nesse Som

3° Lugar: Dayse Mamede

Trabalho: Mulher Empreendedora

Veículo: CBN Tocantins

Categoria Fotojornalismo

1° Lugar: Thiago Sá

Trabalho: De “corredor da miséria” à potência no turismo: Serras Gerais transforma o sudeste do Tocantins

Veículo: Portal Stylo

2° Lugar: Luiz Henrique Machado

Trabalho: Bons negócios no horizonte palmense

Veículo: Melhor Viagem LP

3° Lugar: Nielcem Fernandes

Trabalho: “Nosso objetivo é montar uma franquia”, declara ex-servidor público que decidiu empreender no ramo de Pets

Veículo: Notícia do Tocantins