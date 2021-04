Economia Texto inicial da reforma tributária será apresentado em 3 de maio, diz Lira Eleito para o cargo com o apoio do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o presidente da Câmara dos Deputados sempre defendeu a aprovação de projeto relacionado ao tema

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), informou neste sábado que um primeiro texto da reforma tributária será apresentado no dia 3 de maio, ao destacar que o objetivo da iniciativa é discutir e aprimorar a proposta com a sociedade. "Como sinalização de que a política do cabo de guerra não vai alterar nossa missão, estaremos tornando pública na segunda-feira (3), a...