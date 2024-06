Economia Testamos o BYD King, que quer tomar o lugar do Corolla O novo sedã híbrido é rápido, fácil de dirigir, econômico e tem autonomia de 1.200 quilômetros

O sedã médio mais vendido no mundo em 2023 – o BYD King DM-1, está oficialmente nas mais de 100 concessionárias espalhadas pelo Brasil. O novo sedã híbrido chega nas versões BYD King GL e BYD King GS e veio para disputar a liderança do mercado com o Toyota Corolla Híbrido. A principal diferença entre eles é o tamanho da bateria...