Economia Tesouro Nacional eleva classificação do Tocantins para realizar empréstimos internacionais Classificação mede a estabilidade de estados e municípios em relação à possibilidade de se endividar com a garantia da União

A Secretaria do Tesouro Nacional emitiu nesta sexta-feira, 2, Nota Técnica informando que o Estado do Tocantins evoluiu de classificação C para B na Capacidade de Pagamento (Capag). A avaliação realizada pelo Governo Federal visa analisar a situação fiscal estadual e acontece periodicamente. O secretário de Planejamento e Orçamento do Tocantins, Sergislei Silva de Moura, disse ...