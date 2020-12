Economia Terminal de distribuição de combustíveis é inaugurado no pátio da Ferrovia Norte-Sul em Luzimangues Outorga tem valor de R$ 10 milhões e a concessão é de 30 anos, renováveis por mais 30 anos

Com inauguração nesta sexta-feira, 4, o novo terminal de distribuição de combustíveis no pátio da Ferrovia Nortes-Sul no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, teve um investimento de mais de R$ 40 milhões. A inauguração ocorreu com a presença de representantes do setor privado e de autoridades do setor público. Conforme o Governo do Tocantins, a planta constr...