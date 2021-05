Economia Termina nesta segunda prazo para entregar declaração do IR Quem for obrigado a prestar contas ao Fisco e perder o prazo pode pagar multa que varia de R$ 165,74 a 20% do imposto

Termina nesta segunda-feira (31) o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021. Quem for obrigado a prestar contas ao Fisco e perder o prazo pode pagar multa que varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido. O contribuinte que deixou para a última hora ou espera algum recibo para preencher a declaração pode entregar as informações que tem em...