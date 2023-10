O prazo para os proprietários de veículos que optaram pelo parcelamento ou cota única sem desconto do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), exercício 2023, quitar o imposto termina nesta segunda-feira, 16.

Conforme a Secretaria da Fazenda (Sefaz-To), a partir desta data quem não pagar ficará sujeito às penalidades previstas em lei.

Dare

Para pagar o IPVA, o contribuinte deve acessar o site da Secretaria da Fazenda, www.sefaz.to.gov.br, e imprimir o Documento de Arrecadação da Receita Estadual (Dare), disponível no link IPVA. Para preencher o Dare é necessário ter o número do Renavam, a placa do veículo e o CPF do proprietário.

Nesta segunda-feira, as unidades do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-To), terão horário estendido para facilitar o pagamento do tributo.

Conforme o órgão, todos os setores do órgão terão expediente normal das 8h às 14h. A partir desse horário, até às 18h, funcionarão exclusivamente os setores relacionados a veículos, com o propósito de atender o contribuinte e agilizar o pagamento do tributo. Estarão com o expediente ampliado a Sede, as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) e os Postos de Atendimento.

Restrições

O atraso na quitação do IPVA gera multa diária de 0,33% até o limite de 20%, mais juros. Com a possibilidade ainda de inscrição em Dívida Ativa após dois meses de inadimplência. Além disso, pode ainda impedir o licenciamento do veículo e dificultar a aprovação de empréstimos, e também a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), documento emitido anualmente que garante a circulação do veículo pelas vias públicas do país.

Isenção

Ainda segundo o Detran, o Governo do Tocantins em 2023 concedeu isenção para veículos com IPVA de até R$ 200. Esse benefício alcançou mais de 321 mil proprietários de veículos, dos 397 mil que o Estado possui em frota atualmente.

Desse total, 126 mil proprietários quitaram o IPVA em parcela única com desconto de 10% ou dividido em parcelas de até 10 vezes. Para proprietários com débitos em atraso, será necessário emitir um novo guia de pagamento no site da Secretaria da Fazenda.

O órgão ainda alerta aos proprietários sobre os cuidados com os golpes e recomenda não utilizar links enviados por desconhecidos, em mensagens via WhatsApp, ligações ou sites que não façam parte dos portais oficiais do Detran, Secretaria da Fazenda e Governo do Estado.