Economia Termina nesta quarta-feira o prazo de inscrição dos processos seletivos do Censo 2022 IBGE oferta mais de 208 mil vagas, sendo que para recenseador no Tocantins estão sendo ofertadas 1.374 vagas e 238 para agente censitário

Termina nesta quarta-feira, 29, as inscrições para os processos seletivos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 208.703 oportunidades para trabalhar no Censo 2022. Para recenseador estão sendo ofertadas 183.021 vagas para quase todos os municípios (5.297) do país, e que exigem apenas nível fundamental completo. Somente no Tocantins estão sendo o...