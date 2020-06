Economia Terceira parcela do auxílio emergencial começa a ser paga neste sábado Assim como as parcelas anteriores, os pagamentos serão escalonados pela data de nascimento do beneficiário

O governo publicou, na noite desta quinta-feira (25), em edição extraordinária do Diário Oficial, portaria com o calendário de pagamento da terceira parcela de R$ 600 do auxílio emergencial, instituído em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Pelo texto do decreto, os pagamentos serão disponibilizados a partir de sábado (27) e vão até setembro. Assim como as par...