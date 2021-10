Economia Tempo médio para abertura de empresas é de um pouco mais de dois dias, mas setembro tem recorde Dados do Ministério da Economia mostram que no Tocantins no segundo quadrimestre deste ano o tempo para abrir uma empresa era de 2 dias e 4 horas (52 horas); já dado divulgado pelo Sebrae indica que, em setembro, tempo chegou a 1 dia e 9 horas (33 horas)

O tempo médio para a abertura de uma empresa no país é três vezes menor do que no início de 2019, ficando em menos de dois dias. Em 2019, o prazo médio era de cinco dias e nove horas e, atualmente, está em 47 horas. No Tocantins, o tempo levado é um pouco maior no segundo quadrimestre de 2021. Junto com o estado, as unidades federativas de Roraima, Mato G...