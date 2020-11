Economia Teles saem em defesa de participação da Huawei no 5G e pedem para ser ouvidas pelo governo No documento, assinado pela Conexis Brasil Digital (nova marca do SindiTelebrasil), a associação que representa as empresas do setor, as empresas pedem ao governo "transparência" nas discussões

As operadoras de telefonia divulgaram, nesta sexta-feira (27), um comunicado em que defendem a participação da fabricante chinesa Huawei na construção das redes 5G e pedem que sejam ouvidas pelo governo sobre a nova tecnologia que elas terão de implantar no país assim que adquirirem as licenças no leilão previsto para junho do próximo ano. No documento, assinado pela C...