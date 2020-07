Economia Tecido antiviral, luz ultravioleta...Veja o que muda no transporte para evitar a Covid Para reduzir a fuga de passageiros, empresas desenvolvem tecnologias para minimizar o risco de contágio dentro de ônibus, metrô, aviões e automóveis; confira

A pandemia da Covid-19 impôs alterações nos meios de transporte. Para evitar que a fuga de passageiros se mantenha, empresas trabalham no desenvolvimento de tecnologias que minimizem o contágio nesses ambientes e garantam maior segurança aos usuários. Algumas fabricantes já começaram a oferecer ônibus com poltronas feitas com tecidos antivirais e proteção para a...