Economia Taxa do agro: governo propõe alta de 0,2% para 1,2% o ICMS agrícola destinado ao fundo de transporte Proposta do governador Wanderlei Barbosa aumenta em 500% a fatia da receita de ICMS cobrado em operações agrícolas também internamente, e não mais só exportações, e desvincula receita de obras exclusivas em rodovias

A tributação sobre a produção agrícola tocantinense, a chamada “taxa agro”, fixada no Tocantins há três anos, pela Lei 3.617, de 2019, pode mudar conforme proposta do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) encaminhada para a Assembleia Legislativa. Proposta enviada pelo Executivo amplia a fatia do percentual de ICMS recolhido em operações de saí...