Economia Taxa de desocupação aumenta e fica em 15,1% em março, mostra Ipea Índice é 2,3 pontos porcentuais acima do resultado do mesmo período do ano anterior

A melhora da atividade econômica e o crescimento da população ocupada não foram suficientes para reduzir o impacto provocado pela pandemia da Covid-19 no mercado de trabalho, que segue com alta no desemprego, subocupação e desalento. A avaliação faz parte da análise do desempenho recente do mercado de trabalho e perspectivas para 2021 apresentado, hoje (28), pelo Instituto d...