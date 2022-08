Economia Taxa de desemprego no Tocantins cai de 9,3% para 5,5% no maior recuo do país, segundo IBGE Queda de 3,8 pontos percentuais aparece na Pnad contínua divulgada nesta sexta-feira, pelo instituto

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira, 12, a taxa de desemprego do país e mostra que o Tocantins, no segundo trimestre de 2022, teve o maior recuo do país. O índice passou de 9,3%, no primeiro trimestre, para 5,5%, no segundo. No que se refere a média de desemprego nacional é de 9,3%, o que representa recuo de 1,8 po...