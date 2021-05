Economia Taxa de desemprego chega a 14,7% e atinge 14,8 milhões de pessoas no 1º trimestre Grupo reúne pessoas que estavam sem trabalho e seguiam em busca de vagas, com ou sem carteira assinada

A taxa de desemprego voltou a subir no país e alcançou 14,7% no primeiro trimestre deste ano. A marca representa recorde na série histórica do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), iniciada em 2012. Com o avanço, o total de desempregados chegou a 14,8 milhões. O grupo reúne pessoas que estavam sem trabalho e seguiam em busca de vagas, com ou sem...