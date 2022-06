A cidade de Taguatinga, no sudeste do Tocantins, espera receber representantes de empreendimentos e de entidades da sociedade civil para discutir a economia solidária como alternativa inovadora na geração de trabalho e na inclusão social.

O debate faz parte segunda edição do projeto “Plenária do Fórum de Economia Solidária”, viabilizado pela FLD (Fundação Luterana de Diaconia) em parceria com a Comsaúde, e a Associação Mulheres Unidas e do Movimento de Economia Solidária, marcado para os dias 17 e 18 de junho, no Centro Comunitário.

Segundo um dos organizadores, Luciano de Souza, a discussão busca integrar quem produz, quem vende, quem troca e quem compra produtos da agricultura familiar. De acordo com ele, as plenárias discutem os princípios da autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário, que marcam a temática da economia solidária.

“A ação em Taguatinga tem como objetivo conhecer a realidade local das bases de produção, da comercialização em feiras da agricultura familiar e promover intercâmbio entre os representantes de empreendimentos da Economia Solidária dos demais municípios tocantinenses que participaram do evento”, afirma, em comunicado à imprensa.

A palestra "A Bioeconomia como instrumento para o fomento da Economia Solidária", com Raquel Pinheiro, faz parte da plenária de Taguatinga, que já esteve em Ponte Alta do Tocantins e ainda irã percorrer o Bico do Papagaio e região central do Estado.

Confira a programação de Taguatinga:

17 de junho (Chegada às 19h)

18 de junho

6h às 8h: Visita à Feira Sabor do Campo

8h30 às 10h: socialização das experiências de economia solidária na região

10h às 11h: Roda de Conversa

11h às 12h: Encaminhamentos do período da manhã

12h às 13h: Almoço

13h às 14h: descanso, conversa e articulação

14h às 15h: Palestra Bioeconomia como instrumento para o fomento da Economia Solidária

15h às 16h: VI Plenária

16h: Encaminhamentos da tarde