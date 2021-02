Economia Superintendente do Procon é reeleito coordenador do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor Walter Viana fica à frente do Sedc por mais dois anos, até 2022

O atual superintendente do Procon do Tocantins, Walter Viana, continuará à frente como coordenador do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor (Sedc). O gestor reeleito na semana passada, em reunião online com representante do sistema, tomou posse para o novo biênio, até 2022. A vice-presidência foi ocupada pela advogada e gerente de Atendimento e Educação para o...