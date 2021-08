Economia STJ nega bloqueio de bens de financeiras envolvidas em aplicações suspeitas do Igeprev Decisão confirma entendimento do Tribunal de Justiça do Tocantins de bloquear bens de ex-gestores, mas não alcançar as contas dos fundos onde o Igeprev aplicou recursos

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Gurgel de Faria negou o bloqueio de bens das empresas Adinvest Consultoria e Administração de Investimentos Ltda e BNY Mellon Serviços Financeiros, alvos de ação de improbidade do Ministério Público do Tocantins, ao lado de agentes públicos, por aplicações suspeitas de mais de R$ 3.460 milhões do Igeprev (Instituto de G...