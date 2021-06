Economia STJ confirma decisão que não viu concorrência desleal em farmácia que vendia com desconto em Palmas Decisão do ministro Paulo Sanseverino saiu em recurso de quatro empresas contra decisão favorável à rede Pague Menos da Justiça do Tocantins

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou em decisão publicada nesta segunda-feira, 28, que a rede de farmácia Pague Menos, em suas atividades na capital do Tocantins, não praticou concorrência desleal com outras drogarias ao oferecer desconto em suas mercadorias. As empresas Droganita, Nitafarma, Farmanita, Medianita e Nitamed recorreram ao STJ após o entendimento d...