Economia STF confirma aumento do prazo para o INSS analisar benefícios Análise de pedidos terá que ser feita em prazos de 30 a 90 dias

O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) concluiu na noite desta sexta-feira (5) a votação que confirmou a validade de um acordo entre o MPF (Ministério Público Federal) e o governo do presidente Jair Bolsonaro para permitir ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a ampliação dos prazos de análise da maioria dos pedidos de benefícios previdenciários. Em julgam...