Stellantis vai investir R$ 14 bilhões em Betim Com os investimentos no Polo Automotivo de Betim (MG), a Stellantis vai ampliar a produção de motores e lançar modelos híbridos

O presidente da Stellantis para América do Sul, Emanuele Cappellano, anunciou nesta segunda-feira (20) um aporte de R$ 14 bilhões em investimentos de 2025 a 2030 no Polo Automotivo Stellantis de Betim. É o maior investimento da história no complexo. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou da solenidade. Também foi confirmada a expansão da linha de mot...