Economia Sondagem Industrial mostra expectativa positiva para o Tocantins, com 55 pontos no trimestre No índice de confiança do empresário, em março teve uma pequena oscilação negativa, mais ainda demonstra a confiança para os próximos seis meses

Com um aumento de sete pontos com relação ao ano passado, a produção industrial do Tocantins no primeiro trimestre de 2022 registrou 55 pontos. O crescimento é comparado com o quarto trimestre de 2021. O dado é da Sondagem Industrial realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto). Conforme a Fieto, o número de empregos cresceu cinco pontos...