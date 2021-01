Economia Somos porta-vozes do Brasil na União Europeia, diz novo embaixador de Portugal Recém-chegado ao país, Luís Faro Ramos defende apoio português à aprovação do acordo entre Mercosul e bloco europeu

Recém-chegado ao Brasil, o novo embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos, 58, afirma que seu país quer auxiliar as relações brasileiras com o bloco. "Somos porta-vozes do Brasil na UE", diz o diplomata, que destaca o apoio português ao acordo entre o Mercosul e os europeus. Embora os dois lados tenham chegado a um acordo político, o pacto ainda precisa ser aprova...