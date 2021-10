A empresa de recrutamento Vagas.com vai começar a usar um recurso de declaração de identidade de gênero dos candidatos nos processos seletivos.

Os formulários preenchidos pelos postulantes no portal da empresa passam a ter um campo para a declaração da informação, divididos por homem cisgênero, homem transgênero, mulher cisgênero, mulher transgênero e outro. Tem também uma alternativa de preenchimento para "prefiro não responder".

Os termos também serão detalhados no campo do site em que cisgênero é definido como pessoa que se identifica com o gênero atribuído no nascimento, e transgênero como pessoa que se identifica com gênero diferente do atribuído no nascimento.

Segundo a empresa, a ideia é facilitar a busca de diversidade nos recrutamentos.