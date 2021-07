Economia Sine Tocantins intermedeia 537 vagas em oito cidades São 11 vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Nesta segunda-feira, 19, o Sistema Nacional de Empregos (Sine) do Tocantins intermedeia 537 oportunidades de emprego em suas nove unidades no Estado. São 140 vagas em Palmas, 26 em Taquaralto, 135 em Araguaína, 47 em Paraíso do Tocantins, 47 em Guaraí, 48 em Porto Nacional, 69 em Gurupi, 15 vagas em Araguatins e dez em Dianópolis. Conforme a Secretaria Estadual do Tra...