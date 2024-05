Economia Sine tem mais de 700 vagas abertas; veja como se candidatar As vagas para o quadro geral são para os municípios de Palmas, região de Taquaralto, Araguaína, Porto Nacional, Araguatins, Paraíso, Dianópolis, Guaraí e Gurupi

Para quem está à procura de emprego, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) disponibilizou uma lista com vagas para vários setores em oito cidades do Tocantins. Ao todo são ofertadas 721 vagas, sendo que oito são para pessoas com deficiência. As vagas para o quadro geral são para os municípios de Palmas (119), região de Taquaralto (49), Araguaína (144), Porto Nacion...